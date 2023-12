Vodafone, le SILVER sono una bomba con 100 e 150 GB al mese

Vodafone è quel gestore che riesce sempre a lasciare gli utenti contenti rispetto a quello che ottengono. Molte persone infatti sono solite lasciare buone recensioni per questo provider non solo per le offerte e per la sua rete mobile, ma anche per il servizio clienti. Oltre a questo ricordiamo infatti che Vodafone è quel tipo di provider che durante il periodi come questo provvedere a fare dei regali.

Più utenti hanno ricevuto infatti un messaggio che preannunciava per loro quattro giorni di giga illimitati. Tutte queste situazioni portano dunque i vecchi clienti a ragionare verso un rientro, ancor di più quando ci sono delle offerte molto vantaggiose. L’obiettivo di questa azienda è risalire in classifica, dopo che molte persone hanno preferito i suoi servizi a costi più economici e a contenuti superiori. I gestori virtuali e anche Iliad hanno contribuito a questa sorta di sconfitta per Vodafone, che ora però vuole rifarsi.

Vodafone offre le sue migliori offerte e lo fa con prezzi straordinari, ecco le Silver

Le migliori offerte di Vodafone in questo momento si chiamano senza ombra di dubbio Silver. La prima costa 7,99 € al mese ed offre minuti e messaggi senza limiti verso tutte le numerazioni con 100 giga in 4G ogni mese.

La seconda offerta che invece ha un costo di 9,99 € al mese, include gli stessi minuti e messaggi ma con 150 giga in 4G.

Ribadiamo che l’offerta è valida solo per chi proviene da un gestore virtuale o da Iliad. Inoltre ci sarà un regalo per tutti coloro che sceglieranno di pagare con SmartPay: ecco infatti 50 giga in aggiunta ogni mese.