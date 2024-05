A quanto pare il periodo di aggiornamenti di casa Google, la nota azienda ha infatti recentemente annunciato la sua nuova serie di smartphone Pixel 8 e si aggiunge a introdurre un aggiornamento software per quanto riguarda il medio di gamma Pixel 8a, tale update software offrirà allo smartphone una funzione che lo avvicinerà dal punto di vista dell’features ai fratelli maggiori Pixel 8 e Pixel 8 Pro.

Arriva il mirroring

Nel dettaglio la funzionalità che Google sta sbloccando sul suo medio di gamma è il mirroring tramite porta USB C del display dello smartphone, tale funzionalità era stata infatti disabilitata via software sul medio di gamma il quale però nonostante tutto era in grado di supportarla dal momento che a muoverlo c’è il medesimo SoC presente sui due fratelli maggiori, l’incomprensibile scelta di Google ha visto infatti un dietro front che ha portato all’update con l’introduzione della funzionalità che molti utenti desideravano.

Brutte notizie però invece invece riguardano le versioni più vecchie di questa linea di smartphone, nel dettaglio parliamo della serie Pixel 6 che ancora non vede il supporto allo standard Bluetooth low energy, nel dettaglio si tratta di quello standard che consente di instaurare connessioni Bluetooth durature a basso consumo di energia le quali vengono sfruttate nella maggior parte dei casi durante l’utilizzo di cuffie Bluetooth o di dispositivi indossabili come gli smartwatch, allo stato attuale infatti questa tipologia di device tuttora non supporta tale standard sebbene sia possibile integrarlo tramite un update via software dal momento che possiede il chip Bluetooth 5.2 in grado di supportarlo.

Non rimane dunque che attendere e sperare che Google faccia la scelta migliore anche con chi possiede un device un pochino più antiquato dal momento che tale standard risulta indispensabile in tantissimi contesti soprattutto per device non poi cosi vecchi come i Pixel 6, tenendo conto che questi ultimi probabilmente verranno aggiornati ad Android 15 che supporta lo standard audio Auracast che si basa proprio sul Bluetooth low energy.