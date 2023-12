WhatsApp, la popolare piattaforma di messaggistica istantanea, è diventata un terreno fertile per truffe e inganni. Una tattica criminale sta emergendo, con truffatori che si fanno passare per figli in difficoltà per estorcere denaro alle vittime. In un attimo, con pochi dati, rubano il possibile, svuotando conti e creando danni economici ingenti alle persone.

I malviventi utilizzano una strategia ormai “vecchia” ma sempre funzionante ed e inviano messaggi emotivi, affermando di aver rotto il telefono e fornendo un nuovo numero. Il testo include spesso una richiesta urgente di inviare un messaggio WhatsApp al nuovo numero. Un link è incluso nel messaggio, e se cliccato, può portare all’intercettazione di dati personali e finanziari.

Come riconoscere un tentativo di Truffa su WhatsApp

Il primo aspetto a cui prestare attenzione è il contenuto testuale del messaggio su WhatsApp. Nel caso in cui contenga richieste urgenti potremmo cadere preda delle emozioni e agire in modo impulsivo. Bisogna accertarsi prima che la situazione sia reale. Se i truffatori inseriscono un link o un altro numero, deve scattare un ulteriore campanello di allarme. Una persona a noi cara, raramente collegherebbe una richiesta di aiuto ad un link o altro. Un altro dettaglio è la probabile assenza di dettagli personali, come i nomi, e che i malviventi evitano un possibile contatto diretto.

Il modo migliore per affrontare la situazione è mantenere la calma e mostrare scetticismo di fronte a richieste improvvisate di aiuto. Come seconda cosa, è consigliabile chiamare direttamente il presunto figlio o un altro contatto affidabile per verificare l’accaduto. Non ci stancheremo mai di dirlo: evita di cliccare su link in messaggi sospetti e non fornire mai informazioni personali o finanziarie tramite tali link. Dopo aver appurato la natura falsaria, segnala il numero sospetto a WhatsApp e blocca il contatto per evitare ulteriori tentativi di frode.

La consapevolezza e la prudenza sono essenziali per difendersi dalle truffe su WhatsApp. Educazione e attenzione ai dettagli possono aiutare a riconoscere tentativi di inganno e proteggere le proprie informazioni personali. Anche se WhatsApp è ricca di sistemi di sicurezza atti a proteggere i dati degli utenti, non è possibile bloccare le frodi.