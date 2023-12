WhatsApp ha lanciato una nuova funzionalità volta a proteggere ulteriormente la privacy degli utenti. Con il nome “Proteggi indirizzo IP nelle chiamate”, questa opzione mira a mantenere al sicuro il prezioso dato dell’indirizzo IP. Si parla non a caso di dato prezioso, in quanto questo può portare alla rivelazione di informazioni sensibili come la posizione e il fornitore di servizi internet dell’utente.

Per attivare la nuova funzione, gli utenti possono accedere al menu delle impostazioni, selezionare “Privacy” e selezionare la voce “Avanzate”. Qui, troveranno l’opzione “Proteggi indirizzo IP nelle chiamate” che dovranno spuntare per attivare il servizio.

WhatsApp: Un ulteriore passo verso la sicurezza digitale

È importante ricordare però che, pur offrendo un ulteriore strato di sicurezza, l’attivazione di questa nuova opzione su WhatsApp comporterà una piccola riduzione della qualità delle chiamate.

La piattaforma ha comunicato questa novità attraverso un post sul blog, sottolineando l’impegno a fornire soluzioni sempre più avanzate per la tutela della privacy degli utenti.

WhastApp, infatti, si è già occupata di implementare diverse funzionalità orientate alla privacy negli ultimi mesi. Per esempio, a Giugno è stata introdotta la possibilità di silenziare automaticamente le chiamate da numeri sconosciuti. In più, ora gli utenti hanno la possibilità di bloccare chat specifiche utilizzando l’impronta digitale o il riconoscimento facciale. Insomma, un’ulteriore dimostrazione dell’attenzione di WhatsApp alla sicurezza digitale dei suoi iscritti.

Non a caso l’app resta una delle piattafome di messaggistica instantanea più sviluppate e popolari al mondo.

Restate connessi per ulteriori novità a riguardo, e ricordate di installare sempre l’ultima versione aggiornata dell’app per restare in pari con tutte le innovazioni !