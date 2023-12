Vodafone Silver a Natale, il regalo vede 150 GB a partire da 7 EURO

Vodafone sta proponendo delle soluzioni straordinarie che potrebbero piacere a molti utenti. In realtà si tratta di due offerte che già in passato erano state in grado di fare il bello e il cattivo tempo, proponendo dei pezzi bassi e tanti contenuti. Le due Silver sono ritornate ufficialmente mettendo in difficoltà la concorrenza che ormai non sa più che pesci prendere.

Il tutto è all’insegna del risparmio ma anche della qualità e della quantità, principali soluzioni che non possono passare in secondo piano. Dando un’occhiata alle offerte, a primo impatto sembrano avere gli stessi contenuti ma non è per nulla così. Quello che varia è infatti il prezzo di vendita di entrambe e il quantitativo di giga disponibili.

Vodafone, le migliori offerte si chiamano Silver: ecco cosa includono al loro interno

Con Vodafone è davvero difficile non risparmiare questa volta siccome le due Silver costano poco ed offrono tanto. Partendo dalla prima offerta, ci sono minuti senza limiti verso tutti con messaggi senza limiti verso tutti. I giga per navigare sul web sono 100, con un prezzo di 7,99 € al mese.

La seconda offerta è praticamente analoga, anche se cambia qualcosa. Oltre a minuti ed SMS illimitati, questa presenta 150 giga in 4G per la navigazione sul web. Il prezzo mensile sarà di 9,99 € al mese.

Oltre a questo ricordiamo che chi paga con SmartPay ha diritto ad avere 50 giga in più ogni mese insieme alla propria offerta. Per avere libero accesso a queste due offerte bisognerà ricevere un messaggio dal gestore, come sta capitando a molti utenti.