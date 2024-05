Google Messaggi ora consente di modificare il testo inviato

Google sta elaborando sempre più cambiamenti per le sue piattaforme, in modo da riuscire a creare un ecosistema equilibrato e valido. Sebbene già lo sia ampiamente, i miglioramenti sono sempre dietro l’angolo ed infatti il colosso non perde mai tempo per rendere tutto più funzionale ed intuitivo.

Secondo quanto riportato ultimamente, ci sarebbe una grande novità pronta ad arrivare per chi utilizza Google Messaggi. La celebre applicazione di messaggistica del colosso americano potrebbe ben presto consentire a tutti di poter modificare i messaggi inviati in chat. Almeno per il momento questa nuova funzionalità è disponibile solo per gli utenti Android che hanno aderito al programma beta. Google Messaggi ha riportato davvero tanti aggiornamenti nell’ultimo periodo ma questo potrebbe essere uno dei più attesi. Sarebbe infatti la pedina fondamentale per mettere al livello delle altre piattaforme anche Google Messaggi.

Google Messaggi è pronto a cambiare: arriva la possibilità di modificare i messaggi scritti

Sarebbe davvero bello avere a disposizione un modo per rimangiarsi quanto detto o semplicemente per modificarlo. Questo è ciò che sta integrando pian piano Google all’interno della sua piattaforma dedicata, Messaggi. Al momento solo gli utenti che fanno parte del programma beta di Android, al quale si può aderire mediante il Play Store, possono utilizzare la funzionalità.

Ogni messaggio scritto può infatti essere modificato, cambiando parte del testo o aggiungendola. Il procedimento è davvero semplice in quanto tutto quello che l’utente deve fare è tenere premuto sul messaggio, così da far comparire il menù in alto con una piccola matita su cui cliccare per “editare” il testo in chat.

C’è ovviamente una restrizione: il tutto deve avvenire entro 15 minuti dall’invio del messaggio. Dopo questo periodo di tempo, non sarà più possibile modificarlo. Al momento non si sa quando Google integrerà questa funzionalità pianta stabile, ma non dovrebbe mancare molto vista la fase di test avviata.