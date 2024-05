Dopo un inizio a piccoli passi gli smartphone pieghevoli stanno finalmente conquistando a poco a poco una fetta del mercato tutta loro, l’evoluzione della tecnologia su cui si basano infatti gli sta permettendo di diventare un vero e proprio standard in grado di conquistare una fascia di utenza specifica interessata al design peculiare che questi dispositivi sfruttano.

Tutte le aziende di conseguenza si stanno occupando a integrare all’interno dei loro listini dei dispositivi pieghevoli in modo da risultare competitive anche in questa fetta del mercato, tra queste aziende risulta anche Xiaomi che ovviamente ogni anno propone la propria offerta pieghevole rinnovata, quest’anno come se non bastasse si anche al record di spessore con addirittura la certificazione IP di resistenza sia all’acqua che la polvere, una rarità dal momento che spesso la cerniera per la chiusura del dispositivo rende impossibile l’impermeabilità all’acqua.

I dispositivi in arrivo saranno due e sono Xiaomi Mix Flip 4 e Xiaomi Mix Fold 4, su questi ultimi le indiscrezioni in circolazione sono tante, questa volta è il momento del comparto fotografico.

Il comparto fotografico

I due smartphone avranno un comparto fotografico pressoché identico: una fotocamera principale da 50 MP con sensore da 1/1,55” e OIS, dopodiché un teleobiettivo con ingrandimento ottico 2x e sensore OmniVision OV60A da 60 MP con dimensioni 1/2,8” e di una terza fotocamera, un’ultragrandagolare da 12 MP, l’unica reale differenza risiederà nel fatto che per Mix Flip il numero di cam si fermerà a tre mentre Xiaomi MIX Fold 4 potrà contare anche su un quarto sensore: un teleobiettivo con zoom periscopico, ingrandimento ottico 5x e sensore da 10 MP.

Stando alle indiscrezioni il periodo di lancio per i due dispositivi dovrebbe essere nel terzo trimestre dell’anno in un momento però non precisato, la data sarà decisiva dal momento che in quel periodo dovrebbe arrivare anche la serie Xiaomi 15 con l’esordio del Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, cosa che potrebbe scombussolare gli equilibri.