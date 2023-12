L’introduzione dell’opzione che permette di utilizzare username al posto del numero di telefono su WhatsApp è stata una caratteristica da tempo attesa dagli utenti, che finalmente sembra essere in procinto di essere implementata nella versione stabile dell’app. Questa novità, che consente agli utenti di associare un nome utente al proprio profilo, offre una serie di vantaggi significativi in termini di sicurezza e privacy durante le interazioni sulla piattaforma di messaggistica.

La possibilità di utilizzare uno username al posto del numero di telefono è stata inizialmente introdotta su Telegram. Successivamente è stata poi adottata anche da WhatsApp nella sua versione beta, maggio scorso. Questa funzione, disponibile sia per gli utenti Android che iOS, consente agli utenti di selezionare un nome utente separato dal numero di telefono. L’obiettivo principale di questa opzione è offrire agli utenti un modo più discreto per interagire senza la necessità di condividere il proprio numero di telefono con gli altri.

La nuova funzione per WhatsApp Web

L’estensione di questa funzione a WhatsApp Web indica che potrebbe essere prossima la sua implementazione nella versione stabile dell’app. Al momento, la funzione è ancora in fase di sviluppo, e quindi sarà necessario attendere prima che diventi disponibile per tutti gli utenti. Nonostante ciò, questa rappresenta una delle aggiunte più attese e significative degli ultimi tempi per WhatsApp.

Una volta implementata, gli utenti potranno associare un nome utente al proprio profilo, consentendo loro di comunicare in modo più sicuro e privato. L’utilizzo degli handle, ovvero pseudonimi preceduti da una @, permetterà di cercare e aggiungere contatti senza la necessità di condividere il numero di telefono. Questo miglioramento è particolarmente importante per coloro che desiderano mantenere un livello maggiore di riservatezza nelle loro interazioni online.

WhatsApp, in generale, sta compiendo sforzi significativi per migliorare l’esperienza degli utenti sulla sua piattaforma. Recentemente, sono state introdotte funzioni come la gestione di più account dallo stesso dispositivo e nuovi metodi di verifica degli account. Le implementazioni su WhatsApp Web, come la possibilità di raggruppare i messaggi, dimostrano l’attenzione del team nel rendere più efficiente e personalizzata l’interazione degli utenti con l’app.

Non appena questa funzione sarà pronta per essere testata dagli utenti, saranno forniti ulteriori aggiornamenti.