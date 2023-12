Honor sta per espandere la sua linea di smartphone con l’imminente lancio del modello Pro della serie X50. Attraverso un recente post su Weibo (il social media cinese), l’azienda ha anticipato le caratteristiche di questo dispositivo, evidenziando un design molto simile ai modelli X50 standard, ma con alcune specifiche tecniche rinnovate.

Le caratteristiche principali dell’Honor X50 Pro sono:

Il nuovo processore “Qualcomm Snapdragon 8+ “. Anche se, per il momento, non abbiamo informazioni più dettagliate sulla generazione esatta di questo chip;

“. Anche se, per il momento, non abbiamo informazioni più dettagliate sulla generazione esatta di questo chip; Display con risoluzione 1,5K su una superficie di 6,78 pollici, mantenendo le stesse dimensioni e qualità dei modelli X50 precedenti;

su una superficie di mantenendo le stesse dimensioni e qualità dei modelli X50 precedenti; Capacità batteria di 5.800 mAh. Cosa che fa pensare ad un dispositivo finalmente più autonomo;

Cosa che fa pensare ad un dispositivo finalmente più autonomo; Due fotocamere posteriori, probabilmente una principale e un’ultra-grandangolo.

probabilmente una principale e un’ultra-grandangolo. Colorazioni: verde e nero.

Serie Honor X50: Caratteristiche e varianti

A nostra disposizione abbiamo anche ulteriori dettagli circa la variante GT della serie Honor X50, che presenterà componenti un po’ più economiche. Questo modello dovrebbe presentare:

Un display da 6,78 pollici con risoluzione FHD+;

con risoluzione FHD+; Processore Snapdragon 888;

Snapdragon 888; Fotocamera principale da 50 MP;

da 50 MP; Fotocamera anteriore da 16 MP;

da 16 MP; Capacità batteria 4.800 mAh.

Al momento, non abbiamo altre informazioni circa le tempistiche e la disponibilità di questi modelli al di fuori della Cina. Di certo non è rincuorante sapere che, nonostante le anticipazioni della serie X50, i modelli base X50 e X50i non sono ancora arrivati sul mercato internazionale, nonostante siano disponibili in Cina già dall’estate.

Queste, per il momento, sono tutte le notizie che abbiamo a riguardo. In caso di ulteriori dettagli o informazioni circa le date ufficiali di lancio, non tarderemo ad informarvi !