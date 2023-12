Truffa ancora una volta, ecco il MESSAGGIO in mail che svuota il conto

Sono tantissimi gli utenti che purtroppo stanno cascando nelle grinfie di una truffa durante le ultime ore.

Questa avrebbe preso il sopravvento su tantissime persone in Italia, con un semplice messaggio tramite e-mail. In basso potete trovare tutto il testo completo, proprio per aiutarvi a capire di cosa si tratta.

Truffa: ecco il messaggio a cui bisogna assolutamente stare attenti

“Ciao, sono Tennie, non rinunciare al mio tentativo di conoscerti, voglio vederti nel mio letto.

Sono una ragazza aperta, coraggiosa e sexy, piena di energia e ispirazione positive e sexy.

Sogno di liberarmi dalle dure grinfie della tristezza e della malinconia per affrontare l’avventura e il sesso passionale.

L’uomo con cui avevo una relazione non poteva darmi sincerità di sentimenti e gioia, voglio ricominciare da capo.

Puoi guardare il mio profilo per decidere, Sweet_Tennie951 inserisci il mio nickname e mi troverai,

Lì puoi leggere di me, vedere foto, video, lasciare commenti, chattare con me.

La gamma di servizi è enorme e possiamo usarla comodamente.

Vieni, ti aspetto, il tuo Tennie.”

Come potete notare il messaggio è molto ambiguo ma allo stesso tempo c’è un aspetto da valutare subito: l’italiano con cui scritto è veramente pessimo. Di solito quando si tratta di truffe è questo l’indicatore principale che aiuta gli utenti a non fidarsi. Qualcuno però ci sarebbe cascato, probabilmente è stata complice anche l’immagine inviata, che di certo non potevamo riproporre. Il nostro consiglio è quello di stare attenti e di non diffondere questo messaggio, evitando soprattutto di cliccare sul link.