Honor ha ormai tutto pronto per il debutto del nuovo flagship X40 GT Racing Edition. Il device sarà presentato il 21 settembre 2023 ma l’attenzione degli analisti è rivolta anche al prossimo device top di gamma dell’azienda cinese.

Infatti, stanno iniziando a trapelare le prime informazioni sul prossimo Honor X50 GT. Stando a quanto rivelato da Digital Chat Station, possiamo scoprire molti dettagli interessati sul prossimo smartphone appartenente a questa nuova famiglia del produttore.

Entrando maggiormente nello specifico, la prossima generazione di smartphone GT sarà composta da due device. Il nuovo X50 GT sarà affiancato anche dal 100 GT. Le indicazioni suggeriscono che entrambi i device saranno dei top di gamma con una scheda tecnica all’avanguardia.

Honor sta già lavorando alla prossima generazione di smartphone top di gamma, emergono i primi dettagli su X50 GT

In particolare, Honor ha scelto di puntare al SoC Qualcomm Snapdragon di fascia alta. Al momento non si conoscono le specifiche tecniche, ma ci aspettiamo che possa trattarsi dello Snapdragon 8 Gen 3 considerando il lancio previsto per il prossimo anno. Inoltre, il sistema potrà contare su configurazioni di memoria RAM e di sistema molto alte.

Il display sarà flat e di alta qualità, lasciando intendere che possa trattarsi di pannelli AMOLED con un alto valore di risoluzione e refresh rate. Purtroppo non sono disponibili maggiori dettagli in merito al design e al comparto fotografico.

Non resta che attendere ulteriori indiscrezioni che certamente arriveranno nel corso delle prossime settimane. Probabilmente, anche il lancio di Honor X40 GT Racing Edition potrebbe dirci qualcosa in più sulla prossima generazione di device top di gamma.