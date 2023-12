Netflix, COSA GUARDARE oggi in compagnia tra serie e FILM

Completamente all’interno del catalogo di Netflix, sono contenuti tutti quei titoli che stavate cercando per passare questi giorni di festa in piena tranquillità. Gli utenti potranno sfogliare infatti le pagine del catalogo del celebre sito streaming per trovare ciò che desiderano, anche se noi abbiamo deciso di dare qualche indicazione.

Non si tratta propriamente di soluzioni che potrebbero risultare presenti tra le ultime uscite e quant’altro, ma di veri e propri contenuti cult. In basso potete quindi trovare i titoli di serie TV e film presenti all’interno di Netflix che magari potrebbero allietarvi la giornata.

Netflix, ecco quali sono i film e le serie TV che dovete guardare in questi giorni

Tutte le persone che amano risolvere i casi e vedere come vanno a finire storie di omicidi, potrebbero guardare Le regole del delitto perfetto. La serie, nel primo episodio, partirà con un omicidio e con degli studenti che sembrano essere coinvolti. Da lì partiranno una serie di storie incredibili.

Se siete amanti dei misteri invece dovete assolutamente guardare una serie TV molto famosa, ovvero Manifest. Cosa ne pensate di un aereo che una volta partito, scompare per poi ricomparire all’improvviso dopo cinque anni con tutti vivi a bordo?

Per quanto riguarda i film ce ne sono due molto interessanti. Se volete ridere insieme ad Aldo, Giovanni e Giacomo, ecco La Leggenda di Al, John e Jack. Chiunque invece ama le corse clandestine, le sparatorie e le avventure, deve assolutamente guardare Fast and Furious, disponibile con il primo film su Netflix.