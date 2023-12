Unieuro è pronta ad avvicinare milioni di utenti all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, tra cui ad esempio smartphone di fascia alta, mettendo subito sul piatto una campagna promozionale assolutamente degna di nota, con la quale riuscire a spendere poco, ed avere in cambio davvero tantissimo.

La soluzione di cui vi parleremo nell’articolo, non presenta vincoli o limitazioni particolari, ciò sta a significare che l’utente finale si ritrova a poter approfittare di alcune ottime riduzioni di prezzo, sia nei negozi sparsi per il territorio, che direttamente online sul sito ufficiale dell’azienda (con spedizione gratuita diretta al proprio domicilio).

Aprite subito il nostro canale Telegram ufficiale, iscrivendovi a questo link, per avere offerte Amazon in esclusiva assoluta e codici sconto per abbassare ulteriormente il livello di spesa effettivo.

Unieuro, offerte da non credere con questo volantino

Sconti sempre più pazzi da Unieuro con la campagna promozionale Unieuro Specials, che prevede la possibilità di ricevere uno sconto pari al 22% del prezzo di listino, per tutti coloro che sceglieranno di acquistare un elettrodomestico tra i tantissimi disponibili in promozione.

E’ possibile accedere anche a piccoli elettrodomestici, del calibro del forno per la pizza di G3 Ferrari, disponibile a 99 euro, ma anche una macchina per caffè automatica da 79 euro (di casa De’Longhi), una friggitrice ad aria Moulinex, che oggi costa solamente 129 euro, oppure una impastatrice di Ariete a 179 euro.

Molto interessante è la promozione legata al Dyson Airwrap, che lo pone come base di partenza di 549 euro. Da notare che a tutti i prezzi indicati andrà scontato il 22%, di conseguenza non si tratta del valore finale, ma solo di quello di partenza. Per i dettagli collegatevi qui.