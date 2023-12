La necessità di restare connessi con il mondo che ci circonda è più forte che mai. Very Mobile, operatore virtuale di WindTre, propone perciò una gamma di offerte di telefonia mobile studiate per soddisfare sia i nuovi utenti che coloro che desiderano fare il salto da altri operatori. Offerte Complete di Very Mobile:

Very Mobile è riconosciuto per le sue offerte complete, tutte dotate di minuti ed SMS illimitati, con tariffe che variano in base all’operatore di provenienza. Inoltre, per un periodo limitato, sono attive le imperdibili Promo Flash, che regalano Giga gratuiti e un mese di ricarica omaggio.

Promo Flash per la Portabilità: Passa a Very Mobile

In un periodo di gioia e condivisione come le feste di Natale e Capodanno, rimanere in contatto con amici e familiari è fondamentale, e Very Mobile dona soluzioni apposite per inviare senza timori centinaia di auguri! Per coloro che effettuano la portabilità da operatori come Iliad, Tiscali, CoopVoce, Fastweb ed altri MVNO, il gestore propone una tariffa speciale: 1 Giga di internet al prezzo vantaggioso di 4,99 euro al mese ideale per chi non usa molto il cellulare. Nel caso si desideri un numero maggiore di dati, vi sono delle alternative papabili da tenere in considerazione:

120 Giga al costo di 5,99 euro;

al costo di 5,99 euro; 150 Giga per un prezzo di 6,99 euro al mese (con un extra di 50 GB gratuiti);

per un prezzo di 6,99 euro al mese (con un extra di 50 GB gratuiti); 200 Giga a 7,99 euro mensili (anche qui con 50GB in più);

a 7,99 euro mensili (anche qui con 50GB in più); 270 Giga con una tariffa 9,99 euro al mese (medesimo extra delle precedenti tariffe).

Altra buona notizia è che non ci sono costi aggiuntivi per SIM e attivazione. Per coloro che richiedono la portabilità da operatori come Vodafone, WindTre, Tim, Kena Mobile, ho. o Spusu, Very Mobile dona altre due opzioni con 50 Giga di traffico aggiuntivo e un mese di ricarica gratuita: rispettivamente con 200 Giga al prezzo di 12,99 euro al mese e con 270 Giga a 13,99 euro.

Oltre ai vantaggiosi piani dati, tutte le offerte Very Mobile includono servizi di reperibilità come “RingMe”, “Ti ho cercato” e la modalità Hotspot. Quest’ultima consente di trasformare il proprio smartphone in un router Wi-Fi, permettendo di condividere facilmente i Giga con chiunque si desideri, rendendo il periodo natalizio ancora più speciale. Rimanere connessi durante le vacanze non è mai stato così conveniente e ricco di vantaggi. Scegli Very Mobile e condividi i tuoi momenti preziosi con chi ami, ovunque tu sia.