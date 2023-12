Mediaworld si prepara ad accogliere il nuovo anno con un volantino ricco di tante incredibili novità per il settore tech. Se siete alla ricerca di uno smartphone di ultima generazione o di un laptop dalle elevate prestazioni, questo è sicuramente il momento giusto per approfittarne. Avrete infatti la possibilità di accedere ad una vasta gamma di sconti e promozioni uniche, sia per quanto riguarda il settore della telefonia mobile sia quello informatico.

Mediaworld: Le promo migliori in assoluto

Parlando del nuovissimo volantino Mediaworld, di seguito vi indichiamo alcuni dei prodotti più convenienti del momento:

iPhone 15 da 128 gigabyte , ad 899 euro , invece che 979 euro, prezzo da listino;

, ad , invece che 979 euro, prezzo da listino; Samsung Galaxy A34 5G da 128 gigabyte, a 339 euro invece di 399.90 euro da listino;

da 128 gigabyte, a invece di 399.90 euro da listino; Oppo A58 da 128 gigabyte , scontato a soli 159.90 euro , invece di 249.99, prezzo consigliato per la vendita. Stiamo parlando dunque di un risparmio davvero considerevole;

, scontato a soli , invece di 249.99, prezzo consigliato per la vendita. Stiamo parlando dunque di un risparmio davvero considerevole; MacBook Air da 13 pollici, con chip M1 ed SSD da 256 gigabyte a 899.99 euro , piuttosto che a 1229 euro, da listino;

con chip M1 ed SSD da 256 gigabyte a , piuttosto che a 1229 euro, da listino; LG QNED 55QNED756RA da 55 pollici, disponibile a 649 euro;

disponibile a Hisense 43E7KQ da 43 pollici, al prezzo di 449 euro, molto inferiore rispetto al costo iniziale consigliato per la vendita.

Ma non è tutto, queste, come abbiamo detto, sono solo alcune delle incredibili offerte che il colosso dell’elettronica ha in serbo per voi !

Per consultare l’intero volantino, potete collegarvi al sito internet ufficiale di Mediaworld o recarvi presso uno dei tanti punti vendita fisici disposti sul territorio nazionale.

Ma siate svellti, non perdetevi questa incredibile occasione disponibile ancora per poco tempo !

Restate sintonizzati per tutte le altre novità !