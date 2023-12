L’intelligenza artificiale è ormai al centro di qualsiasi tipo di progetto tecnologico. Sin dalla sua uscita sul mercato ha invaso praticamente qualsiasi settore della vita umana.

In molti casi l’IA ha sicuramente aiutato a effettuare dei miglioramenti pazzeschi come nel campo medico oppure quello ingegneristico.

Nonostante però sia ben evidente che possa essere utilizzata per fare del gran bene, sono molti ancora gli utenti scettici che temono diventerà un problema enorme per tutta l’umanità.

Un po’ di timore è comprensibile, visto quello che questa tecnologia è in grado di fare, e ci vogliono sicuramente delle leggi e delle norme che regolamentino questo strumento per evitare di incappare in problemi futuri insormontabili.

L’intelligenza artificiale invade anche il campo sentimentale

Proprio in questi giorni è diventata virale un’applicazione molto particolare che associa l’intelligenza artificiale all’amore.

Certo, la tecnologia era già entrata nella nostra sfera sentimentale grazie alle applicazioni di dating come Tinder, ma adesso si è raggiunto un nuovo livello che ha fatto storcere il naso a molti.

L’applicazione in questione, al centro di numerosi dibattiti, è Digi AI Romance, che è completamente diversa dai comuni siti di appuntamenti online.

Questi ultimi infatti permettono agli utenti di trovarsi tra di loro tramite degli algoritmi particolari basati sulle preferenze e le abitudini di ciascuno. Si tratta quindi di persone vere che si trovano dietro a uno schermo.

In questo caso invece, con Digi AI Romance, dietro lo schermo non c’è una persona vera ma bensì una donna virtuale.

L’applicazione, tramite l’intelligenza artificiale, diventa un chatbot con cui interagire che si adatta perfettamente alle esigenze di ciascun utente specifico. Ci si ritrova a parlare con una persona che è e fa tutto quello che noi vorremmo dicesse e facesse.

Per fortuna pare che la donna virtuale sia ancora ben lontana dall’essere paragonabile a un’esperienza umana, eppure, nonostante ciò, Digi AI Romance ha accumulato un totale di 10.000 download su Google Play Store e ha raggiunto la novantottesima posizione su Apple App Store.

Non sono mancate le polemiche e in poco tempo si sono diffusi molti video su Youtube con l’intento di mostrare questa nuova applicazione e criticare il modo in cui l’IA si sta espandendo.