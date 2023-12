Ormai una delle costanti pressoché immancabile all’interno dei nostri salotti e senza alcun dubbio la connessione Internet Wi-Fi, ognuno di noi è infatti dotato di un modem Internet per poter rifornire ogni ambiente della casa di connessione a Internet.

Ovviamente così come ogni connessione che si rispetti anche quella Wi-Fi di casa nostra e protetta da una password, la quale non consente utenti esterni di usufruire del servizio a nostre spese.

Può capitare alle volte però che questa password inavvertitamente possa finire nelle mani di utenti esterni che magari poi possono sfruttare la nostra connessione Internet proprio favore.

Come scoprirlo

Se doveste avere il dubbio che la vostra password sia stata trafugata e che qualche vicino non proprio corretto stia sfruttando la vostra connessione wireless il metodo per scoprire la verità è molto semplice basta seguire le seguenti istruzioni.

Per scoprire se qualcuno sfrutta senza permesso il vostro Wi-Fi vi basterà aprire Google Chrome e digitare sulla barra dei link 192.168.1.1, una volta fatto verrete indirizzati verso la pagina di gestione del vostro modem all’interno della quale potrete accedere digitando le credenziali admin e admin, che saranno rispettivamente user e password.

Una volta entrati basterà poi recarvi nelle impostazioni Wi-Fi del modem e all’interno della pagina verranno visualizzati tutti gli utenti connessi in quel momento alla vostra rete Internet, in tal modo potrete verificare all’interno dell’elenco delle connessioni se sono presenti utenti esterni che normalmente non dovrebbero esserci, in tal caso poi sempre utilizzando le impostazioni potrete anche modificare la password di accesso utilizzandone una personale.