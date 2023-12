Sin dalla sua diffusione l’intelligenza artificiale ha suscitato grande interesse e ammirazione ma allo stesso tempo anche grande timore.

Tutti sono d’accordo nel riconoscere che sia la tecnologia del secolo ma molti temono che i suoi sviluppi potrebbero portare alla fine dell’umanità.

Effettivamente l’utilizzo dell’IA andrebbe sicuramente regolamentato poiché si tratta di uno strumento molto potente con la potenzialità di fare del bene ma, usato nel modo scorretto, anche molto male.

Proprio nel mese di dicembre l’Unione Europea ha deciso di varare la prima legge per la regolamentazione di questa nuova tecnologia, l’IA Act, per cercare di limitare l’eventuali conseguenze negative che potrebbero derivare da un uso scorretto.

Intelligenza artificiale: una nuova frontiera con Life2vec

Nel frattempo però l’intelligenza artificiale continua a svilupparsi inarrestabile, ponendosi al centro di numerosi progetti che riguardano diversi campi della vita umana, dall’ingegneria alla medicina, dall’architettura alla grafica e molti altri.

Uno dei progetti sicuramente più interessanti in assoluto è Life2vec perché grazie a esso l’IA ha iniziato a prevedere anche il futuro e più precisamente il modo in cui moriremo.

Life2vec è infatti un modello sviluppato dalla Technical University of Denmark e che è in grado di prevedere, con un’accuratezza del 78%, il modo in cui avverranno i futuri decessi.

Il funzionamento è molto simile a quello di ChatGPT e sfrutta un database in cui sono state inserite delle informazioni personali di circa 6 milioni di danesi. Il modello, grazie a una rete di deep learning, può utilizzare questi dati per prevedere i decessi.

La precisione di Life2vec è molto alta e le uniche incertezze sono relative alle morti causate da infarti o da incidenti, molto più difficili da prevedere.