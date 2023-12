Secondo uno studio condotto da Gartner, azienda statunitense specializzata nella ricerca tecnologica, i social media potrebbero affrontare una perdita significativa di utenti entro il 2025. L’indagine, basata su un sondaggio effettuato nel 2023 su 263 partecipanti, ha rivelato che il 53% degli intervistati ha notato un peggioramento nella qualità dei network della rete nel corso degli ultimi anni.

Le cause del peggioramento secondo Gartner

Diverse sono le cause di questo declino evidenziate dallo studio, tra cui la diffusione della disinformazione, l’atmosfera tossica delle comunità online e la crescente presenza di bot. In particolare, il 70% degli utenti esprime preoccupazione per l’impatto dell’intelligenza artificiale generativa sui social media, temendo che questa tecnologia possa compromettere ulteriormente l’esperienza degli utenti.

Emily Weiss, Principal Researcher di Gartner, ha consigliato ai marketer di adeguare le proprie strategie di marketing digitale alle nuove dinamiche dei network online. Pur riconoscendo che i social media rimangono un canale rilevante per il marketing, Weiss ha sottolineato la diminuzione dell’appeal tra i consumatori, che manifestano un crescente desiderio di limitarne l’uso.

Un altro studio condotto da GWI, società britannica di ricerca sui consumatori, ha evidenziato un lieve calo nel tempo dedicato sia ai media tradizionali che digitali. Questa diminuzione sembra riflettere un cambiamento nei comportamenti degli utenti, che reagiscono alle fluttuazioni delle informazioni sui social media.

Social network sotto esame

In controtendenza rispetto all’ipotesi di una connettività sempre più intensa sui social network, emerge una tendenza al ribasso. Questo fenomeno è influenzato da vari fattori, tra cui la crescente preoccupazione per la dipendenza dai social media e la normalizzazione delle abitudini online dopo l’incremento registrato durante la pandemia.

Durante il periodo delle restrizioni, i social media hanno svolto un ruolo fondamentale nella comunicazione e nel lavoro a distanza. Con la progressiva fine delle restrizioni, gli utenti sembrano aver ridimensionato la loro presenza sui network online, un cambiamento di comportamento che potrebbe avere benefici sulla salute mentale degli utenti più a rischio.