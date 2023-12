Siete patiti dei messaggi vocali su WhatsApp? o siete stanchi di dover perdere minuti e minuti per ascoltare messaggi lunghissimi inviati dai vostri contatti? recentemente Meta ha aggiornato le proprie app per Android e iOS, aggiungendo una funzione molto interessante.

Come è facilmente intuibile, nel momento in cui viene ricevuto un messaggio vocale, l’utente lo potrà avviare con una velocità di riproduzione 1X, ovvero a velocità normale per intenderci, esiste oggi la possibilità di velocizzare il tutto, così da riuscire eventualmente a dimezzare il tempo di ascolto del messaggio stesso.

WhatsApp: come velocizzare i messaggi vocali

L’operazione da eseguire per riuscire a velocizzare i messaggi vocali è decisamente più semplice di quanto immaginiate, infatti basterà selezionare il messaggio desiderato, e premere il piccolo 1x presente alla sua base. In questo modo l’utente potrà scegliere se riprodurlo alla velocità normale (preselezionata), oppure se optare per 1.5x e 2x, accelerandola quindi di una percentuale pari al 50% o al 100% (così da dimezzare letteralmente il tempo di ascolto).

La novità è stata recentemente introdotta su tutti i device, ed è assolutamente stata richiesta fortemente dalla community, sono in tanti a ricevere messaggi di minuti e minuti, per questo motivo avere la possibilità di velocizzare l’ascolto, ne rende la fruizione sicuramente molto più semplice e alla portata di tutti. Nel caso in cui non la visualizziate, controllate attentamente di aver già aggiornato l’applicazione di WhatsApp.