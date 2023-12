Dopo una lunghissima attesa finalmente i primi segnali di vita da parte di GTA VI sono arrivati per soddisfare i palati nella community che attendono il nuovo capitolo di Rockstar games da oltre un decennio.

Effettivamente GTA V ha avuto una longevità pressoché inarrivabile dal momento che è riuscito a sperimentare l’esperienza di gioco su tre generazioni di console diverse.

Non è caso il rilascio del trailer del prossimo capitolo da parte dell’azienda produttrice ha scatenato la gioia dei fan che non vedono l’ora di poter finalmente mettere le mani sul videogioco completo a atteso per tantissimi anni.

Gli hackers sfruttano la situazione

A quanto pare però c’è chi ha deciso di provare a trarre del profitto dal contesto legato a GTA VI, alcuni hackers hanno infatti imbastito dei siti truffaldini che portano la vittima a scaricare malwares sul proprio pc promettendogli il download di una versione di gioco rubata o in anteprima, a lanciare l’allarme è NordVPN che sembra aver scovato numerosi siti internet creati appositamente a tal scopo.

Questi siti Internet dunque promettono di ottenere una versione di gioco in anteprima che però poi si rivela essere un malware che una volta installato nel pc inizierà a copiare tutti i dati degli utenti e a trafugare i dati sensibili di svariato genere.

Il messaggio è chiaro, se doveste incappare in uno di questi siti non seguite nessuna istruzione, GTA VI non è assolutamente disponibile in nessun modo al momento, dunque qualsiasi piattaforma ve lo prometta è serva ombra di dubbio un tentativo di imbrogliarvi.