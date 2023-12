Apple iPhone 13 non è uno smartphone “vecchio”, sebbene comunque sia ormai di due generazioni fa, per il semplice fatto che al giorno d’oggi resta uno dei migliori per il rapporto qualità/prezzo messo a disposizione del consumatore finale, il quale si ritrova ad avere tra le mani un prodotto più economico del passato, ancora in grado di garantire buone prestazioni generali.

Coloro che oggi vogliono acquistare il modello di Apple iPhone 13 in promozione, devono comunque sapere essere nella variante da 128GB di memoria interna, nella sua colorazione Verde, e dotato di tutte le specifiche tecniche di base che ci si aspetta di vedere da un device di questo tipo: display super Retina XDR da 6,1 pollici, una doppia fotocamera posteriore da 12 megapixel, un sensore anteriore da 12 megapixel, un processore interno A15 Bionic, capace di garantire ottime prestazioni, un design comunque robusto in Ceramic Shield, ed una batteria dalla buona autonomia, fino a 19 ore di utilizzo continuativo.

Apple iPhone 13: ottima offerta e prezzo su Amazon

Per acquistare la variante indicata nell’articolo, al giorno d’oggi gli utenti devono pagare 699 euro, un buon prezzo in confronto al consigliato del periodo che si aggira attorno ai 759 euro, ciò permette di risparmiare circa 60 euro sul valore finale.

Le differenze con i fratelli maggiori si notano, sopratutto nel comparto fotografico e nel display, ma resta comunque una valida alternativa per coloro che vogliono un buonissimo top di gamma di Apple, e non sono disposti a spendere cifre folli per acquistare l’ultimo modello in commercio. Ricordiamo essere comunque uno smartphone completamente 5G.