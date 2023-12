Iliad, la FLASH 180 scade oggi: ci sono 180 GIGA in 5G

Unitamente a quanto fatto da Vodafone durante il mese di novembre e anche durante questo mese di dicembre che volge al termine, Iliad vuole dare le stesse impressioni. La convenienza, la qualità e la grande quantità di contenuti porterà molto probabilmente diversi utenti a pensare ad una delle sue promo.

Attualmente disponibile, ancora per poche ore in realtà, è la Flash 180 con tutto incluso e un prezzo straordinario.

Iliad, la promo migliore sta scadendo: ecco quanto costa la Flash 180

Ad oggi c’è davvero poco da dire: c’è solo un gestore leader in Italia e risponde al nome di Iliad. Lo dimostrano soprattutto le offerte presenti sul sito ufficiale, tra le quali figurano soluzioni sia per la mobilità che per quanto riguarda l’ambiente domestico.

Soffermandoci oggi sulle offerte mobili, ce n’è una che sta riuscendo a mettere in crisi tutti gli altri gestori ma che sta per scadere. Sono le ultime ore in cui gli utenti potranno venire da Iliad e sottoscrivere la famosa Flash 180. Questa include al suo interno tutti i contenuti che un utente medio richiede ogni mese, peraltro in grande quantità. Tutto è sostenuto da un prezzo mensile esiguo, come difficilmente si può trovare in giro.

Una volta sottoscritta inoltre non cambierà mai il suo prezzo, in pieno stile Iliad. Tutti coloro che sceglieranno di accettarla, potranno avere ogni mese minuti illimitati verso tutti i gestori, messaggi illimitati verso tutti e ben 180 giga in rete 5G per navigare sul web. Il prezzo mensile di questa soluzione esclusiva è di soli 9,99 € al mese e per sempre.