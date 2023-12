Tra i punti salienti della nuova versione spicca l’ottimizzazione dell’interfaccia utente per gli aggiornamenti di stato. Gli utenti Android avranno inoltre accesso a due nuovi pulsanti: uno dedicato alla fotocamera e l’altro alla matita. Queste “scorciatoie” mirano a velocizzare il processo di condivisione di immagini, video, gif e testo con i contatti della rubrica, rendendo l’interazione più efficiente e immediata.

WhatsApp sempre più semplice da utilizzare

Il team Meta che si occupa dello sviluppo dell’applicazione continua a lavorare per effettuare cambiamenti che implementino il modo di comunicare, rendendolo sempre più semplice. WhatsApp, con la sua nuova versione Beta, si prepara a offrire agli utenti Android un’esperienza coinvolgente e efficiente. Resta da vedere come queste innovazioni saranno accolte quando saranno disponibili per tutti gli utenti, ma l’entusiasmo crescente attorno a tali anticipazioni è palpabile. Il chiaro obiettivo del team di sviluppo di WhatsApp è rendere il processo di condivisione degli aggiornamenti di stato più rapido e intuitivo che mai. Attualmente, solo i beta tester di dispositivi Android hanno il privilegio di sperimentare in anteprima queste modifiche, lasciando aperta la possibilità di ulteriori perfezionamenti prima del rilascio ufficiale.

Per coloro che desiderano essere tra i primi a sperimentare queste nuove funzionalità, è possibile registrarsi al programma “beta” attraverso il Google Play Store. Ciò non solo offre l’opportunità di testare le modifiche in arrivo, ma consente anche di fornire preziosi feedback agli sviluppatori. Altrimenti, per chi preferisce evitare il programma ufficiale, è sempre possibile scaricare manualmente il file APK della versione, come ad esempio la 2.23.26.13 per Android, da fonti affidabili come “APK Mirror”. Questo consentirà di installare e testare in anteprima le nuove funzionalità. Non ci sono notizie sull’aggiornamento per chi possiede un dispositivo iOS.