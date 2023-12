Google Pixel 8 è disponibile su Amazon ad un prezzo scontatissimo, infatti finalmente gli utenti lo possono avere in riduzione rispetto al valore originario di listino, così da riuscire ad accaparrarsene senza doversi preoccupare della spesa finale da sostenere.

Il modello è il fratello minore del più performante e completo Google Pixel 8 Pro, disponibile nella colorazione grigio/verde con 128GB di memoria interna facilmente espandibile tramite microSD, ma allo stesso caratterizzato da un ottimo display da 6,2 pollici di diagonale, un bellissimo OLED con refresh rate a 120Hz, che offre una fluidità superiore al normale.

Google Pixel 8: uno smartphone finalmente in offerta

Il prezzo scontato disponibile su Amazon non sarà il più basso in assoluto, e nemmeno la riduzione è così importante, però al giorno d’oggi pensare di risparmiare 50 euro sul valore di listino di 799 euro, può essere un inizio, infatti gli utenti lo possono avere con un esborso di 749 euro.

Lo smartphone è completamente sbloccato, quindi non presenta limitazioni di alcun tipo dell’operatore telefonico fisico, con garanzia di 2 anni dalla data di acquisto effettivo. La batteria è un componente che dovrebbe garantire 24 ore di utilizzo, con risparmio energetico che la estende fino a 72 ore, ma in grado di supportare la ricarica rapida per il ritorno in utilizzo in pochissimo tempo.

Il suo punto di forza è chiaramente la presenza di Android Stock, utilissimo per poter godere dell’intera esperienza Google direttamente a portata di mano, senza orpelli o interfacce proprietarie direttamente dell’operatore telefonico di riferimento. La validità dell’offerta è per pochissimo tempo, se interessati all’acquisto consigliamo di fare molto presto.