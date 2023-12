Vodafone ha nuovamente la meglio sulle dirette rivali del settore della telefonia mobile, con il lancio di una nuova fantastica promozione da 150 giga di traffico, si tratta delle solite Vodafone Special, dedicate ad una ristretta cerchia e porzione di popolazione.

Come accaduto in passato, le migliori offerte di Vodafone non sono aperte a tutti, bensì sono esclusivamente riservate a coloro che decidono di abbandonare un operatore ben specifico, in questo caso Iliad o uno dei tantissimi MVNO presenti sul mercato. La richiesta di attivazione può essere tranquillamente presentata nei negozi fisici, oppure cliccando l’apposito pulsante presente sul sito ufficiale di Vodafone (Ti Richiama Vodafone).

Vodafone, promozione da 150 giga al mese

La promozione oggetto del nostro articolo è caratterizzata da 150 giga di traffico dati al mese, un quantitativo più che sufficiente per soddisfare le esigenze di milioni di consumatori, passando anche per minuti e SMS completamente illimitati da poter utilizzare a piacimento verso tutti.

Il suo costo fisso parte da 7,99 euro al mese, a salire in relazione all’operatore telefonico di provenienza; a prescindere da tutto questo, va detto che il canone è da versare solo ed esclusivamente con il credito residuo della SIM ricaricabile, quindi non è necessario affidarsi a conto corrente bancario o similari. In parallelo non sono previsti vincoli contrattuali di vario genere, ciò sta a significare che l’utente può decidere di abbandonare Vodafone in un qualsiasi momento, senza incappare in more o penali da dover versare.