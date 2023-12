Gli smartphone come tutti i dispositivi elettronici sfruttano le onde elettromagnetiche per comunicare, queste ultime infatti consentono al device di connettersi ad Internet e di scambiare dati con il mondo o con altri dispositivi.

Le onde elettromagnetiche sono infatti il canale di comunicazione che consente di inviare e ricevere dati sotto forma appunto di radiazione che viene poi convertita in informazione.

In Europa c’è una regolamentazione che prevede che uno smartphone non emetta oltre in certo quantitativo di radiazioni, parliamo del valore SAR che indica il tasso di assorbimento dei tessuti e non deve andare oltre il valore 2W/Kg ovvero potenza irradiata per unità di massa.

Smartphone con SAR elevato