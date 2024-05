Quando varchi la soglia di un negozio Esselunga, entri in un mondo di possibilità infinite che ti consentiranno di acquistare prodotti dall’alimentazione alla tecnologia, a persino una sezione dedicata ai libri. Non pensare sia un supermercato come tanti, fidati se ti diciamo che non lo è. Si tratta d un luogo quasi magico, dove la qualità e la convenienza rendono l’aria frizzante e dove la tua voglia di fare shopping salirà alle stelle.

Tra gli scaffali degli store Esselunga e le pagine web del suo organizzatissimo siti, troverai non solo cibo ma anche device tecnologici di diverso tipo a prezzi a dir poco stracciati. Smartphone, TV e laptop sono per te disponibili a costi scontati così eccezionali che è impossibile non approfittarne! Le sue promozioni rendono tutto più accessibile ed ogni mese propone qualcosa di nuovo. Sai qual è l’offerta più favolosa di questo periodo? Tranquillo te lo diciamo noi, quindi occhi ed orecchie ben aperti.

Samsung Galaxy A25 è per te ora disponibile da Esselunga ad un prezzo magnifico

La promozione più imperdibile di ora riguarda un device Samsung, uno smartphone ricercato e molto potente. Parliamo del magnifico SAMSUNG GALAXY A25, disponibile nei negozi Esselunga ad un prezzo a dir poco straordinario straordinario. Bada bene: purtroppo non è acquistabile online, quindi ti avvisiamo che dovrai correre in uno store per approfittarne. Il SAMSUNG GALAXY A25 ha un favoloso display caratterizzato da una tecnologia potentissima Super AMOLED da 6,5″ che rende possibile riproduzione di colori vividi e brillanti. E il sistema operativo? Troverai il fantastico Android 14 ad aspettarti e a regalarti un uso del tuo smartphone pratico ed estremamente semplice.

Lo smartphone venduto da Esselunga è alimentato da un potentissimo processore Octa Core Exynos 1280 e ha poi un memoria RAM da 6 GB. Queste specifiche permetteranno di accedere ad una serie di prestazioni così eccezionali che mai nella tua vita avrai provato qualcosa di simile. Sei una persona che ama la fotografia? Il Samsung in questione e ti soddisferà con la tripla fotocamera posteriore da 50+8+2 MP. Che ne pensi poi della sua ricarica ultra rapida che ti consentirà di avere uno smartphone carico in un attimo così di essere pronto ad essere usato quando devi uscire di casa. Qual è allora il suo fantomatico prezzo? Il costo promozionale da Esselunga è di appena 199 euro, favoloso vero? Vai in uno dei tanti suoi store e per saperne di più visita il sito ufficiale.