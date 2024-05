TIM batte Iliad con 3 offerte Power fino a 300 GB in 5G

Come volevasi dimostrare, il periodo che precede l’estate è quello dove TIM si rilancia alla grande. Secondo quanto riportato, sono ancora disponibili per la sottoscrizione e le offerte Power, tutte piene di opportunità a partire dalla prima fino ad arrivare all’ultima.

L’azienda ha deciso di mettersi in gioco ancora una volta con le sue proposte migliori, quelle strapiene di contenuti e convenienti dal punto di vista del prezzo. Anche oggi però non tutti potranno sceglierle, siccome TIM ha ridotto la possibilità solo ad alcune aziende.

TIM ha lanciato le Power: sono disponibili solo per pochi utenti

Andando per gradi, ecco la meno costosa di tutte, ovvero la famosissima Power Iron. Regina della fine dello scorso 2023 e in grado di stimolare anche oggi gli utenti a cambiare gestore, la promo mobile costa solo 6,99 € al mese. Al suo interno ogni mese chi la sceglie troverà minuti senza limiti verso tutti, 200 messaggi verso tutti e 150 giga in 4G per navigare.

Segue la sua diretta evoluzione, ovvero la TIM Power Supreme Easy. Bastano 7,99 € per sottoscriverla mensilmente ottenendo gli stessi minuti ai messaggi dell’offerta precedente ma con 200 giga in 4G. A chiudere il cerchio ci pensa una soluzione che potrebbe piacere a tutti visto il prezzo e i contenuti: la Power Special. Di speciale questa offerta mobile possiede, oltre agli stessi minuti e messaggi già visti, ben 300 giga in 5G. Il suo prezzo è di 9,99 € al mese.

Il vero vantaggio che offre TIM con queste offerte è certamente quello di poter risparmiare avendo tutto ma non è finita qui. Ognuna delle soluzioni appena descritte garantisce la connessione anche all’estero con una quantità di giga prestabilita in base ai giga presenti di default. Solo per il primo mese, non ci sarà alcun tipo di costo in quanto quello di attivazione è annullato e quello mensile ridotto a zero.