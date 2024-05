Cambiare operatore e trovare l’offerta adeguata alle proprie esigenze non è ormai troppo complicato ma la situazione cambia se si è interessati ad abbinare alla tariffa l’acquisto di uno smartphone a rate. In questo caso, la maggior parte degli operatori propongono degli sconti ma richiedono una spesa iniziale non del tutto indifferente. Soltanto con WindTre è possibile acquistare uno smartphone a rate senza andare incontro a spese iniziali e senza dover saldare alcun tipo di rata mensile.

Passa a WindTre: scopri l’offerta Start 5G con Redmi 13C 5G

Le offerte WindTre con smartphone incluso nel prezzo attualmente disponibili per i nuovi clienti sono quattro. La più economica è la Pack 5G Reload Exchange, che prevede una spesa di 9,99 euro al mese e permette di ricevere: minuti senza limiti per le chiamate verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri, 200 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile, uno smartphone Redmi 13C 5G.

In questo caso, i nuovi clienti potranno ottenere il dispositivo gratis soltanto portando il loro vecchio smartphone in negozio. Accedendo al sito ufficiale del gestore è possibile verificare se il proprio dispositivo è compreso tra i 200 soggetti a valutazione, in caso di riscontro positivo sarà possibile ricevere entro 8 giorni la spesa pari al valore dello smartphone consegnato.

I clienti interessati a ottenere un nuovo dispositivo senza alcun vincolo riguardante la consegna del vecchio smartphone potranno optare per una delle tre opzioni rimanenti, tra queste la WindTre Start 5G, disponibile al costo di 12,99 euro al mese. L’offerta propone minuti senza limiti per le chiamate verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri, 200 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile e include uno smartphone OPPO A79 5G.

L’attivazione potrà essere effettuata online, con preordine della SIM o acquisto completo; o presso uno dei numerosi punti vendita del gestore.