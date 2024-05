Nei prossimi giorni, Very Mobile, l’operatore, introdurrà una novità significativa per i nuovi clienti con codice fiscale straniero. Fino ad ora, l’attivazione di una SIM Very Mobile era riservata esclusivamente a coloro che possedevano un codice fiscale italiano. Ora, grazie ad un nuovo aggiornamento anche i clienti con codice fiscale straniero potranno attivare una scheda con l’operatore virtuale. Tale apertura rappresenta un passo importante per l’inclusività. In questo modo, Very Mobile intende ampliare il suo bacino di utenti.

Nella sezione di supporto del sito ufficiale dell’operatore viene riferito che chiunque, italiano o straniero, di età superiore ai 14anni e in possesso di un codice fiscale nazionale, poteva attivare una SIM.

Very Mobile apre le porte ai codici fiscali stranieri

Con la nuova modifica, l’attivazione sarà possibile anche per coloro che hanno un codice fiscale straniero, ma esclusivamente per l’attivazione di una nuova numerazione e non per la portabilità del numero mobile (MNP). Inoltre, sarà possibile sostituire una scheda attiva, ma non sarà consentito il subentro.

Very Mobile è un servizio prepagato ricaricabile fornito da WindTre, parte del gruppo CK Hutchison. L’operatore offre connessioni su rete fino a 4G, con velocità standard di 30Mbps sia in download che in upload. Per chi desidera velocità superiori, Very Mobile mette a disposizione l’opzione Very Full Speed. Al costo di 0,99euro al mese (gratis per il primo mese della prima attivazione), questa opzione consente di raggiungere velocità fino a 300Mbps in download e 100Mbps in upload. Tale velocità risulta essere migliorata ed è disponibile anche con le offerte solo dati della gamma Very Giga Special e con Very Things.

L’operatore ha annunciato, seguendo l’esempio di WindTre, che dal 7 giugno inizierà il processo di dismissione progressiva della rete 3G. Si partirà con lo spegnimento della frequenza 2100MHz e la sua successiva riconversione alla tecnologia 4G. La rete 3G continuerà a funzionare sulla banda 900MHz fino alla sua completa dismissione. Al momento suddetto processo è previsto entro il 31 dicembre 2025. Con queste novità, Very Mobile si prepara a offrire servizi sempre più accessibili e performanti, rispondendo alle esigenze di una clientela eterogenea e in continua crescita.