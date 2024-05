WhatsApp: ecco i nuovi aggiornamenti di stato vocali, durano 1 minuto

Alcune delle funzionalità di WhatsApp sono diventate ad oggi imprescindibili per gli utenti che usano l’applicazione in pianta stabile. Il fenomeno della messaggistica istantanea è di gran rilievo al momento e tutti sanno di potere usare tale risorsa per ogni tipo di evenienza. L’applicazione colorata di verde però ha voluto implementare al meglio anche quegli aspetti che non erano stati accolti con gran clamore dal pubblico.

Tra questi ci sono gli aggiornamenti di stato, un po’ simili alle Storie di Instagram ma allo stesso tempo non sfruttate ugualmente. Dopo alcuni miglioramenti che hanno riguardato questa feature di WhatsApp sembra essere arrivata alla volta di un grande aggiunta. Secondo quanto riportato infatti, coloro che installano l’ultima versione di WhatsApp per iOS e per Android, possono beneficiare di note audio da condividere della durata di 1 minuto. Queste dunque possono essere inserite all’interno degli stati.

WhatsApp migliora gli aggiornamenti di stato con le note audio che durano 1 minuto

È fondamentale questo nuovo aggiornamento che porta le note audio per gli stati di WhatsApp a durare fino a 1 minuto. Chi utilizza infatti gli aggiornamenti di stato vocali per condividere quanto desidera, potrà questa volta includere il contenuto all’interno di un messaggio un po’ più lungo, senza dover suddividere il tutto in più registrazioni.

Questo quindi permetterà ai messaggi vocali di essere più naturali e soprattutto più interessanti, senza trasmettere fretta. Attualmente il rilascio di questa funzionalità è graduale, per cui ci potrebbero essere tanti utenti che potrebbero non ritrovarsi la funzione. Non c’è dunque da preoccuparsi se dopo l’aggiornamento non cambierà nulla sotto questo aspetto: bisognerà solo attendere.

Stando a quanto riportato poi WhatsApp sta lavorando anche ad un’altra funzionalità che permetterà di generare delle foto profilo con l’intelligenza artificiale. Sarà infatti semplicissimo utilizzare una sezione dedicata per creare una foto per il proprio account senza dover mettere quella reale.