Netflix, le serie TV migliori per il periodo di feste: ecco l'elenco

Sono davvero numerosi i titoli che possono tornare utili agli utenti che hanno Netflix in questi giorni. Stiamo parlando di tante serie TV che hanno fatto scalpore in positivo, soprattutto per le tante visualizzazioni riportate. In basso riportiamo una serie di consigli che potrebbero tornare utili durante questo periodo di festività.

Netflix, le serie TV che consigliamo per questo periodo

Chi ama le storie di politica, non può perdersi invece House of Cards, pluripremiata serie TV che anche negli anni scorsi, prima di arrivare su Netflix ha fatto scalpore.

Le vicende raccontate poi all’interno della famosissima serie Mare fuori, potrebbero interessare soprattutto chi vuole un contatto con la realtà. I ragazzi dell’IPM di Napoli saranno costantemente protagonisti tra storie articolate tra reati e problemi vari che li hanno condotti tra le mura del carcere minorile.

Chi ama invece le storie di investigazione, tra delitti e misteri, può sicuramente guardare Le Regole del delitto perfetto. Tutto partirà con un omicidio e con alcuni ragazzi che studieranno per imparare a risolvere casi di questo genere. Il colpo di scena sarà sempre dietro l’angolo in questa serie che probabilmente è una delle più belle degli ultimi 10 anni.

Suits è la serie TV che tutti dovrebbero guardare. Una nuovo avvocato, quasi diventato tale per caso, affiancherà un vero e proprio mostro sacro. Gli intrecci tra la vita di tutti i giorni e il lavoro torneranno sempre utili.

Volevate mica perdervi la serie che parla di un volo partito cinque anni prima, scomparso, e poi atterrato cinque anni dopo? Dovete allora assolutamente vedere Manifest.