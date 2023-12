Vodafone batte Iliad a NATALE con due promo Silver da 7 EURO

Il Natale si avvicina e i regali sono già sotto l’albero, ma uno potrebbe esservi portato da Vodafone. In realtà sono ben due i regali che la celebre azienda di telefonia predispone per gli utenti, soprattutto quelli che già in passato erano stati parte della famiglia.

Il gestore anglosassone sta riunendo tutte le sue forze per provare a dare scacco alle grandi aziende che dominano il mercato della telefonia. Sebbene occupi il primo posto nelle classifiche di gradimento soprattutto per quanto concerne la rete, Vodafone attualmente teme molto l’operato di Iliad e dei gestori virtuali.

Effettivamente non potrebbe essere altrimenti, dal momento che queste realtà riescono a garantire il meglio. Sono molti gli utenti che infatti hanno fatto il percorso inverso, abbandonando Vodafone proprio in favore di questi gestori che garantiscono prezzi bassissimi per sempre e contenuti molto generosi. Ora però, con il ritorno di due offerte, l’azienda vuole dare il meglio di sé.

Vodafone continua a stupire, il periodo natalizio vede il ritorno delle Silver

La prima delle due offerte che si distingue per un prezzo più basso, offre ogni mese minuti e messaggi senza limiti verso tutti i provider e 100 giga disponibili per la rete in 4G. La seconda offerta che invece aumenta di poco il prezzo, aumenta contestualmente anche i contenuti: ci sono minuti ed SMS illimitati con ben 150 giga in 4G. Il prezzo mensile di entrambe le offerte corrisponde rispettivamente a 7,99 € al mese e 9,99 € al mese.

Queste offerte sono dedicate solo ad esclusivamente a chi proviene da gestori virtuali o da Iliad.