Iliad ha tutto nella FLASH 180, scade tra poco e costa 9 EURO

Cosa può portare gli utenti a sbarcare presso la corte del celebre gestore Iliad? La domanda sembra quasi retorica, dal momento che tutti sanno che si tratta della grande convenienza. I prezzi che questo gestore mette a disposizione non sono assolutamente replicabili dalle altre aziende, che infatti hanno sofferto molto il suo arrivo. Fin dal 2018 il copione sembra essere ben preciso: crescere sempre di più e senza mai cambiare le carte in tavola.

Il caso specifico del boom attuale riguarda l’ultima soluzione lanciata sul sito ufficiale che racchiude al suo interno tutto ciò che si desidera. L’obiettivo di Iliad anche questa volta sarà quello di rubare tanti utenti alla concorrenza durante le feste di Natale.

Iliad lancia la sua offerta migliore ma sta per scadere, fate presto sottoscrivere la Flash 180

Tra tutte le offerte che Iliad mette a disposizione, quella attualmente disponibile sul sito ufficiale potrebbe essere la migliore di tutte. Stiamo parlando della famosa Flash 180, promozione mobile che garantisce al suo interno tutto il meglio a partire dai minuti e fino ad arrivare ai giga.

Ci sono ancora poche ore per sottoscriverla, per cui vi consigliamo di fare presto per non restare a mani vuote. Al suo interno gli utenti potranno trovare ogni mese minuti e messaggi senza limiti verso qualsiasi gestore con ben 180 giga per navigare in 5G. Questa velocità viene regalata gratis da Iliad, che non chiede alcun pagamento, lasciando il 5G disponibile per sempre. Ricordiamo che il prezzo mensile da pagare è di soli 9,99 € e che durerà per sempre.