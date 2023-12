Very Mobile alza la posta in palio, con il lancio di una bellissima promozione da 120 giga di traffico dati al mese, al cui interno si trovano tantissimi contenuti, ed un prezzo che comunque risulta oggi essere di tutto rispetto: soli 5,99 euro al mese per sempre.

La soluzione di cui vi parliamo nel nostro articolo, è importante ricordarlo, può essere richiesta in via esclusiva da coloro che decidono di abbandonare Iliad o un MVNO, a prescindere dalla provenienza, deve essere comunque richiesta la portabilità del numero originario. I costi iniziali da sostenere sono ridottissimi, con prezzi azzerati per SIM e spedizione, all’inizio sarà da pagare solamente la prima mensilità.

Very Mobile, che occasioni con queste offerte

La promozione oggetto del nostro articolo può essere richiesta solo ed esclusivamente fino al 27 dicembre 2023, per questo motivo avete ancora pochissimo a disposizione per richiederla sul vostro numero di telefono. Il prezzo fisso è di 5,99 euro al mese per sempre, senza costi nascosti o aggiuntivi che si potrebbero sommare a quanto effettivamente indicato.

Il tutto per accedere ad un bundle di tutto rispetto, se considerate che oggi il consumatore può godere di 120 giga di traffico dati al mese, ma anche di SMS e minuti completamente illimitati, che potranno essere utilizzati per contattare chiunque si desideri in Italia. Molto interessante è la scelta di regalare un mese di ricarica gratis, così da poter iniziare a pagare la promo dalla seconda mensilità.