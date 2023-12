ho.Mobile, l’operatore telefonico virtuale di Vodafone, raccoglie nel catalogo di Dicembre una serie di ottime offerte e di opportunità per tutti i consumatori sul territorio nazionale, tra cui si trova la possibilità di avere 5 euro in omaggio, nel momento in cui si dovesse effettuare la portabilità del numero originario entro e non oltre il 9 gennaio 2024.

La promozione migliore del momento è una proposta per coloro che decidono di abbandonare Iliad o uno dei tantissimi MVNO disponibili sul territorio nazionale, che effettuano la portabilità del numero originario. Il costo iniziale da sostenere è tutt’altro che elevato, infatti gli utenti devono versare un contributo pari a 11 euro, corrispondente alla prima ricarica, nient’altro.

ho.Mobile, le offerte migliori in esclusiva

Gli utenti interessati alla promozione, devono sapere che il suo costo fisso è di 10,99 euro al mese, un canone che dovrà essere pagato direttamente tramite il credito residuo della SIM ricaricabile, con addebito automatico sullo stesso. Non sono previsti vincoli contrattuali di durata, il che porta a poter abbandonare ho.Mobile in un qualsiasi momento, senza costi aggiuntivi da sostenere.

Non mancano chiaramente contenuti di alto livello, quali possono essere minuti e SMS completamente illimitati, da poter inviare a piacimento verso tutti, passando anche per ben 300 giga di traffico dati al mese. La navigazione, è bene ricordarlo, è al massimo in 4G, con una limitazione importante: la velocità raggiungibile non supera i 30Mbps in download, a prescindere dallo smartphone o dalla tipologia di connessione.