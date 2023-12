TIM distrugge Vodafone, le Power sono tornate e offrono 150 GIGA

La grande azienda italiana che nel corso degli anni è stata in grado di mettere in gioco tantissime novità, vuole riprendersi il suo posto di leader. Stiamo parlando di TIM, che ora torna in gioco con alcune offerte ottime. Ovviamente serviva un’azione bella decisa per far sì che tutto questo accadesse ed effettivamente è ciò che si è verificato. TIM, con le sue nuove offerte mobili, ha messo in crisi i gestori virtuali che ora stanno perdendo numerosi utenti.

Sia il prezzo che i contenuti infatti sono di vitale importanza quando un provider sceglie di lanciare le sue nuove opzioni. Quelle che TIM ha ufficializzato durante le ultime settimane, hanno il compito di svolgere la funzione di trampolino di lancio. Il celebre gestore italiano vuole terminare alla grande il suo 2023 per partire a razzo nel 2024. Le offerte di cui si parla insistentemente in questi giorni sono indirizzate espressamente ad alcuni utenti provenienti da determinati provider. Tra questi c’è anche Iliad, che insieme ai gestori virtuali vedrà la sua folta folla di utenti spolpata dalle nuove promo della linea Power. In particolare ce ne sono due, molto simili tra loro per i contenuti ma con piccole differenze.

TIM torna a dominare con le sue Power

Serviva qualcosa di economico e pieno di contenuti per tornare tornare a dominare. È proprio questo il punto del discorso: ogni gestore, nel momento in cui vuole far tornare indietro tanti dei suoi vecchi clienti, deve dare conto a questi aspetti.

TIM ha lanciato la Power Iron e la Power Supreme Web Easy con minuti ed SMS senza limiti. La prima ha 100 giga e la seconda 150, tutte e due con il 4G. I prezzi sono di 6,99 € al mese e 7,99 € al mese con il primo gratuito.