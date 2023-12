WhatsApp, TRE funzioni segrete in regalo per NATALE

Con WhatsApp gli utenti hanno imparato ad accettare il cambiamento, siccome si tratta di un’applicazione che vi è spesso soggetta. Fra quelle di messaggistica istantanea, questa piattaforma è quella che ha riportato più aggiornamenti durante l’ultimo 2023.

Le persone si sono ritrovate infatti ad avere a che fare con tante nuove funzionalità e anche con qualche aggiornamento in termini di design. Raramente WhatsApp decide di cambiare le carte in tavola, essendo forte di una grande carriera nel mondo delle applicazioni di messaggistica fin dai suoi albori.

Ora però il vento sembra essere cambiato in quanto nuove funzionalità hanno fatto il loro esordio ufficiale da tempo. In tanti ricorderanno anche il periodo nel quale era possibile spiare le persone e le loro conversazioni con delle applicazioni di terze parti. Queste non esistono più e chi le possiede, si sarà reso conto che non ha più senso averle. Ci sarebbero però delle funzionalità esterne in grado di soppiantare questo metodo in maniera marginale, concedendo una panoramica sui movimenti. Oltre a questo però ci sono anche altri due funzionalità che gli utenti dovrebbero conoscere e che potrebbero tornare utili.

WhatsApp: queste sono le funzioni che gli utenti devono assolutamente avere sul loro smartphone

La prima funzione in assoluto che gli utenti devono conoscere, è quella relativa alla celebre applicazione Whats Tracker. In grado di spiare i movimenti degli utenti che entrano ed escono da WhatsApp, questa piattaforma invierà anche delle notifiche. Quando il vostro partner ad esempio sceglierà di entrare in WhatsApp, lo saprete in diretta con una notifica.

L’altra applicazione molto utile si chiama invece Unseen, davvero perfetta per passare sotto traccia. Sarà utile per intercettare tutti i messaggi in arrivo così da consentirvi di leggerli ugualmente anche non aprendo WhatsApp. Non sarete mai online e non aggiornerete mai l’ultimo accesso.

Scegliendo invece WAMR, tutti i messaggi cancellati di proposito dai vostri interlocutori potranno essere recuperati.