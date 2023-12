La recente scoperta della presenza del Lilial, un ingrediente classificato come tossico e genotossico, ha scatenato una nuova ondata di richiami di prodotti cosmetici in Italia e nell’Unione Europea. Il Lilial, noto anche come “INCI: Buthylfenil Methylpropional” o “BMHCA”, è stato vietato come componente nei cosmetici a partire da marzo 2022, a causa dei suoi effetti dannosi sulla salute umana.

L’identificazione del Lilial in diversi prodotti è avvenuta attraverso il sistema di allerta rapido Rapex, gestito dal Safety Gate dell’Unione Europea. La lista dei prodotti interessati continua ad allungarsi, mentre le autorità italiane, in collaborazione con la guardia di finanza, procedono al ritiro di decine di articoli che contengono questo ingrediente nocivo.

Prodotti tossici ritirati dal mercato

Il Lilial è noto per essere genotossico, il che significa che può causare danni al materiale genetico delle cellule. Questo è particolarmente preoccupante in quanto può influire negativamente sul sistema riproduttivo e avere effetti dannosi sulla salute del feto. Inoltre, l’esposizione a questa sostanza può provocare sensibilizzazione cutanea, rendendo urgente l’eliminazione dei prodotti contaminati dalle case dei consumatori.

Tra i prodotti cosmetici coinvolti nei richiami recenti si trovano marchi ben noti come “ITALIEQUALI” con la sua eau de parfum, “GENERA” con il deodorante roll on, “DIKSON” con la tintura per capelli, “L’OREAL” con lo spray fissante e “BOROTALCO” con il deodorante roll on. È fondamentale che i consumatori prestino attenzione agli ingredienti elencati nei loro cosmetici e verifichino la presenza del Lilial, identificato anche con il nome chimico “BMHCA”.

La guardia di finanza italiana e altre autorità competenti stanno lavorando incessantemente per aggiornare l’elenco dei prodotti ritirati dal mercato a causa della presenza di Lilial. Si consiglia vivamente ai consumatori di verificare gli ingredienti dei loro prodotti cosmetici e di gettare via qualsiasi articolo che contenga questa sostanza tossica per evitare possibili rischi per la salute.

La presenza del Lilial in numerosi prodotti cosmetici ha sollevato gravi preoccupazioni per la salute pubblica, portando a richiami diffusi e ritiri dal mercato. La consapevolezza da parte dei consumatori e l’attenzione agli ingredienti sono fondamentali per garantire la sicurezza e prevenire l’uso di prodotti dannosi per la salute.