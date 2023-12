Nissan, nuove collaborazioni in arrivo

Domenica scorsa, la Nissan Motor, ha dichiarato come intende muoversi nell’ambito dello sviluppo dei nuovi veicoli elettrici, affermando che è riuscita a stringere un accordo con le università Cinesi e a sfruttare tutte le risorse che il paese gli offre. Grazie a questa collaborazione, la casa automobilistica, potrà godere di una maggiore velocita nella ricerca e sviluppo dei suoi sistemi elettrici e ad un aumento della produzione per il lancio dei nuovi veicoli nei mercati esteri.

L’azienda è intenzionata ad esportare la vasta gamma di veicoli elettrici, ibridi plug-in e termici, verso i mercati esteri, ma mantenendo la produzione in Cina. Inoltre, la casa automobilistica, ha intenzione di unirsi con marchi provenienti da paesi stranieri, come Tesla, BMW e Ford, aumentando la capacità produttiva delle loro fabbriche, ma soprattutto, sfruttare gli agevolamenti fiscali che la Cina gli offre.

Nissan è pronta a lanciare nuove collaborazioni

Durante quest’anno tutte le case automobilistiche giapponesi hanno vissuto delle grandi pressioni da parte del mercato estero Cinese ma, fortunatamente, è risultato che la Nissan in Cina, sia riuscita a rappresentare più di un quinto delle vendite mondiali, arrivando a 2,8 milioni di veicoli venduti.

Grazie alla futura collaborazione con l’università di Tsinghua, sarà possibile concentrarsi in tutti i campi elettronici che l’azienda offre. E’ proprio l’amministratore delegato della Nissan: Makoto Uchida, ad affermar, che questa collaborazione, riuscirà ad ottenere una maggiore comprensione del mercato Cinese, ma anche un maggiore sviluppo di nuove strategie rivoluzionarie per soddisfare l’esigenza dei clienti. Un futuro radioso per Nissan che si appresta ad apportare importanti miglioramenti sotto vari campi e punti di vista.