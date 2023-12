Una nuova ondata di prodotti ritirati dal mercato fa preoccupare gli utenti di tutta Italia, infatti si parla del ritiro a causa della presenza di un composto chimico vietato, il cui nome è BMHCA, inserito all’interno di prodotti per la cura personale.

Da circa un anno l’Unione Europea ha aggiornato le proprie direttive, inibendo ed impedendo ai produttori l’utilizzo dello stesso all’interno dei propri prodotti, a causa di un rischio chimico che potrebbe mettere in serio pericolo la salute umana. La stessa UE lo ha classificato genotossico ed interferente endocrino, con il divieto di utilizzo attivato da Marzo 2022. Il lilial è sempre stato utilizzato a causa della sua incredibile fragranza, che da un lato assomiglia particolarmente ai fiori di mughetto.

Prodotti ritirati dal mercato, ecco quali sono

Proprio nell’ultimo periodo, le autorità hanno scoperto alcuni lotti di prodotti, evidentemente fondi di magazzino che le stesse aziende hanno deciso di liberare in tempi non sospetti, contenenti il Lilial, con il conseguente ritiro completo dal mercato, per evitare problematiche accessorie o successive.

Il marchio è sempre Breeze, e parliamo di lotti di Invisible Dry, Breeze Neuto (AG0251, AG0273, AG1152, AG2203), Breeze Green Code (AG2165), Men Invisibile Protection, Sporting (137430) o anche Freschezza Talcata.

Nel caso in cui foste in possesso di un prodotto legato ai suddetti lotti, consigliamo caldamente di non utilizzarlo e di riconsegnarlo il prima possibile al punto vendita dove avete completato l’acquisto, così da poterlo smaltire in sicurezza.