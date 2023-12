Esselunga pare essere letteralmente impazzita con il lancio di una campagna promozionale davvero più unica che rara, al cui interno si possono trovare offerte speciali dai prezzi fortemente più bassi del normale, applicati anche su smartphone di alta qualità.

Il risparmio da Esselunga ha indubbiamente raggiunto i massimi livelli nell’ultimo periodo, con una fortissima selezione di sconti speciali dai prezzi quasi mai visti prima d’ora, ed acquisti che possono tranquillamente essere completati da tutti nei negozi fisici sparsi per il territorio, ma non online sul sito ufficiale dell’azienda.

Esselunga: offerte con i prezzi più bassi del momento

Il volantino Esselunga di questi giorni è da considerarsi attivo fino al 31 dicembre 2023, di conseguenza avete quasi una settimana a disposizione per completare l’acquisto del (o dei) prodotti maggiormente desiderati. Sin dalla prima pagina il nostro occhio è caduto sul bellissimo iPhone 15 di Apple, uno smartphone di fascia altissima, disponibile nella sua variante da 256GB, che viene proposto al pubblico a soli 998 euro.

Le occasioni legate al mondo degli smartphone non terminano chiaramente qui, con modelli relativamente economici, come Galaxy A54, che potete acquistare a 398 euro, oppure anche Oppo A38, Galaxy A33, Redmi 12, Galaxy A13, Oppo A78 ed altri ancora, tutti proposti comunque ad una cifra che non va oltre i 400 euro. La campagna promozionale si estende anche verso altre categorie merceologiche, se volete conoscerle da vicino, non dovete fare altro che aprire le pagine inserite qui sotto.