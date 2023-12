Euronics conclude la campagna promozionale con un risparmio non da poco, infatti tutti gli utenti oggi possono approfittare di riduzioni importantissime sul valore originario di listino, così da riuscire a mettere le mani su prodotti di qualità, senza mai essere costretti ad investire cifre di denaro particolarmente elevate.

Approfittare delle offerte di Euronics è davvero semplicissimo, poiché al giorno d’oggi vi basta andare sul sito ufficiale dell’azienda, o recarvi personalmente in un qualsiasi punto vendita, per riuscire ad avere uguale opportunità di risparmio. Tutti i prezzi sono comprensivi della garanzia di 24 mesi, con la consegna gratuita per coloro che dovessero scegliere di effettuare l’ordine tramite l’e-commerce.

Euronics, offerte a più non posso con questo splendido volantino

Il volantino Euronics sta per concludersi, avete ancora pochissimo tempo a disposizione per approfittare degli incredibili sconti della campagna promozionale, per questo motivo dovete subito correre in negozio per completare gli ordini desiderati.

La soluzione di cui vi parliamo oggi è attiva fino al 24 dicembre (fino alla mezzanotte per gli ordini online), con tantissimi sconti speciali su cui fare affidamento: primo fra tutti il Dyson V12 Detect Slim Absolute, che oggi viene proposto alla modica cifra di soli 499 euro.

Volendo invece acquistare uno smartphone, sarà possibile puntare su Xiaomi Redmi Note 12 Pro, che viene proposto a 219 euro, oppure anche uno tra Motorola Edge 30 Neo, disponibile a 229 euro, passando per Realme 11 5G, in vendita a 249 euro, ed anche il bellissimo Realme 11 Pro+ 5G, uno dei migliori per il rapporto qualità/prezzo, che oggi viene proposto al pubblico a soli 419 euro. Il volantino può essere sfogliato direttamente a questo link.