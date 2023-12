Il periodo natalizio, spesso sinonimo di gioia e festa, potrebbe assumere una connotazione meno positiva per alcuni clienti WindTre, in particolare coloro che hanno sottoscritto un contratto per la loro rete fissa. Recentemente, infatti, l’azienda ha annunciato un piano di rimodulazione che coinvolgerà alcune offerte relative alla rete fissa, che porteranno ad un aumento della tariffa mensile pari a 2 euro.

Rimodulazioni in arrivo per WindTre

La rimodulazione in questione rappresenta una modifica unilaterale del contratto, traducendosi in un inevitabile aumento del costo mensile per i clienti interessati. WindTre ha giustificato tale decisione sostenendo di dover adeguare le proprie strategie di posizionamento sul mercato e garantire livelli di servizio in linea con le crescenti richieste del settore.

Nonostante la comunicazione dell’operatore non specifichi quali siano esattamente le offerte coinvolte, è certo che tutti i clienti destinatari degli aumenti riceveranno una notifica sulla fattura emessa a dicembre 2023. Pertanto, i clienti WindTre di rete fissa sono chiamati a prestar particolare attenzione al dettaglio delle proprie future fatture.

Il primo aumento tariffario sarà effettivo a partire dal primo rinnovo successivo al 1 marzo 2024. In virtù della natura unilaterale della modifica contrattuale, tutti i clienti coinvolti avranno la possibilità di rescindere il contratto senza incorrere in costi aggiuntivi. Affinché ciò avvenga, è necessario comunicare la volontà di rescissione all’operatore entro il 29 febbraio 2024.

Le modalità di comunicazione disponibili per poter richiedere il recesso includono l’invio di una lettera raccomandata A/R all’indirizzo Wind Tre S.p.A. CD MILANO RECAPITO BAGGIO Casella Postale 159 20152 MILANO MI, l’invio di una PEC a servizioclienti159@pec.windtre.it, l’utilizzo dell’Area Clienti sul sito web ufficiale di WindTre, la visita ai punti vendita WindTre, la chiamata al numero 159, o la compilazione del modulo apposito disponibile nella sezione “Moduli utili” del sito web dell’operatore.

È importante sottolineare che, analogamente alle rimodulazioni per la rete mobile, nel caso di linee associate è necessario richiedere esplicitamente la disattivazione e specificare come si intende continuare a pagare eventuali prodotti acquistati a rate con la propria linea. In questo contesto, i clienti WindTre sono quindi chiamati a esercitare i propri diritti e a valutare attentamente le opzioni disponibili di fronte a questo cambiamento contrattuale.