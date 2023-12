In Italia, ho.Mobile si distingue come un operatore virtuale attivo nel settore delle offerte mobile, sfruttando la rete di Vodafone per offrire servizi ai suoi utenti. In occasione delle festività natalizie, l’azienda ha lanciato un’interessante promozione mirata ai nuovi clienti ho.Mobile che desiderano mantenere il proprio numero di telefono attraverso il processo di portabilità.

La promozione prevede la possibilità di ricevere una ricarica telefonica omaggio del valore di 5 euro semplicemente inserendo il codice #hohoho5euro nella sezione dedicata sul sito durante la richiesta di portabilità. Questa iniziativa, salvo eventuali modifiche, sarà valida fino al 9 gennaio 2024. Un gesto apprezzato in un periodo in cui le spese possono aumentare a causa degli acquisti natalizi.

Un incentivo immediato per i nuovi utenti

Per ottenere il bonus, i nuovi clienti dovranno completare con successo l’attivazione della nuova SIM e effettuare il primo rinnovo mensile successivo alla sottoscrizione dell’offerta. Una volta soddisfatti questi requisiti, ho. Mobile si impegna ad accreditare i 5 euro entro 24 ore, offrendo così un vantaggio immediato ai suoi nuovi utenti.

È importante notare che nel caso in cui il cliente scelga di cambiare la propria offerta ho.Mobile prima della scadenza del primo mese, il primo rinnovo sarà posticipato al mese successivo. Questa flessibilità consente ai clienti di gestire le proprie opzioni in modo più adatto alle loro esigenze, senza rinunciare al beneficio della ricarica omaggio.

Va sottolineato che la ricarica omaggio non influirà sul prolungamento della vita della SIM. Infatti, la SIM ho.Mobile viene disattivata automaticamente un anno dopo l’ultima ricarica. Questo aspetto è importante per i clienti che potrebbero voler considerare le opzioni a lungo termine e assicurarsi che la loro SIM rimanga attiva nel corso del tempo.

Esplora le opzioni di ho.Mobile sul sito ufficiale

L’iniziativa di ho.Mobile durante le festività offre un incentivo attraente per i nuovi clienti, consentendo loro di godere di un bonus di 5 euro come regalo di benvenuto. La flessibilità nelle opzioni di cambio offerta aggiunge un ulteriore livello di convenienza, mentre la chiara comunicazione riguardo al prolungamento della vita della SIM fornisce informazioni importanti per una scelta consapevole. Gli utenti sono invitati a visitare il sito ufficiale per ulteriori dettagli e per esplorare le offerte dell’operatore.