Le chiavette USB sono utilizzate tutti i giorni da miliardi di utenti in tutto il mondo, permettono di archiviare, trasferire, dati, foto e file in maniera semplice e veloce.

La piattaforma Amazon sta attualmente proponendone una di marca SanDisk da 64 GB ad un prezzo davvero incredibile.

Chiavetta USB SanDisk da 64 GB ad un prezzo top su Amazon

Le pennette USB sono utilizzate per trasportare, trasferire e conservare file di ogni tipo, come ad esempio immagini, video o documenti. Sono molto diffuse grazie alle loro dimensioni ridotte, la loro praticità, capienza e portabilità. La chiavetta è costituita da una memoria flash (chip FLASH) non volatile e riscrivibile, da un controller e da un connettore che serve ad inserire la chiavetta nell’appostita porta USB dei vari devides. Molti modelli hanno un led che si accende ad indicare lo stato di attività della pennetta.

La pen drive svolge funzioni sia di lettura che di scrittura. Il protocollo alla base della lettura dati è chiamato USB Mass Storage Protocol, grazie al quale si possono usare le memorie USB su computer dotati di qualunque sistema operativo. La pen drive è pronta all’uso perchè basta inserirla nell’apposita presa USB del computer (o dispositivo computerizzato) su cui si vuole effettuare il trasferimento dati.

La piattaforma propone una SanDisk da 64 GB al prezzo di soli 9.92 euro. Ovviamente, seguendo questo link, troverete anche altri tagli di memoria, da scegliere in base alle vostre necessità.