Il periodo natalizio è sempre un’occasione speciale, e con l’avvicinarsi del Natale, le piattaforme digitali si preparano ad accogliere festosamente la stagione delle festività. Mentre Amazon svela le sue offerte natalizie dell’ultimo minuto, i principali social network non sono da meno nel fornire strumenti per inviare auguri speciali a parenti e amici. Instagram, uno dei giganti dei social media, ha introdotto una funzionalità unica per gli auguri di Natale nelle sue chat private con l’ultimo aggiornamento.

La procedura per inviare gli auguri su Instagram è sorprendentemente semplice e si integra perfettamente con l’esperienza utente del social network. Con l’ultimo aggiornamento della piattaforma, infatti, Instagram ha introdotto le video note, espandendo ulteriormente le funzionalità delle “Note” già presenti. Ma a differenza delle note tradizionali, la novità natalizia è dedicata alle chat private, rendendo l’esperienza più personale e intima.

Ecco come fare gli auguri di Natale su Instagram

Per inviare gli auguri di buon Natale su Instagram, basta aprire la chat con il destinatario e iniziare a digitare il messaggio. Mentre scrivete, noterete un’icona di una lente di ingrandimento che appare sulla sinistra accanto al testo. Toccate l’icona per aprire un sottomenu che offre una varietà di sticker e adesivi festivi da allegare al vostro messaggio. In cima a questo menu, troverete quattro opzioni di visualizzazione per la “bolla” del messaggio, ognuna con uno stile unico. La più intrigante di tutte è l’opzione del “pacco regalo”, che è al centro della guida.

Dopo aver scritto il vostro messaggio di auguri, toccate l‘icona del pacco regalo. Il messaggio verrà inviato all’interno di un affascinante “pacchetto” decorato con un fiocco. Il destinatario non potrà vedere il contenuto del messaggio finché non deciderà di “scartare” il pacco toccandolo. Anche nell’anteprima del messaggio, il ricevente vedrà solo la notifica di aver ricevuto un “biglietto di auguri”, mantenendo un elemento di sorpresa.

Una volta toccato, il pacco si aprirà con una graziosa animazione, rivelando il vostro messaggio di auguri testuale al suo interno. È importante notare che al momento questa funzione è disponibile solo sull’app di Instagram per dispositivi iOS e Android. Quindi, l’invio di auguri natalizi attraverso questa modalità è al momento limitato su PC.

Instagram ha reso l’invio di auguri natalizi un’esperienza interattiva e divertente, arricchendo ulteriormente le dinamiche delle chat private sulla piattaforma.