La recente introduzione di una nuova funzionalità da parte di Meta, proprio in concomitanza con le festività natalizie, ha attirato l’attenzione degli utenti di WhatsApp. Questa nuova feature consente agli utenti di fissare in alto determinati messaggi, sia nei gruppi che nelle chat private. Attraverso questa funzione viene offerta così una maggiore visibilità a informazioni cruciali o a conversazioni importanti.

In particolare, la possibilità di fissare i messaggi risulta essere una mossa strategica da parte di Meta per migliorare l’esperienza degli utenti. Questa caratteristica è particolarmente utile per i gruppi pubblici, in cui potrebbe essere essenziale evidenziare regolamenti o comunicazioni rilevanti. È interessante notare che questa funzione era già ampiamente utilizzata su altre piattaforme di messaggistica come Telegram, ma solo ora è stata implementata su WhatsApp.

Come fissare un messaggio su WhatsApp

Il processo per utilizzare questa nuova opzione è sorprendentemente semplice e accessibile a tutti gli utenti, indipendentemente dal loro status di amministratore. Per fissare un messaggio in alto, è sufficiente entrare nel gruppo desiderato, tenere premuto il messaggio che si desidera evidenziare e attendere che venga evidenziato. Successivamente, è possibile fare clic sui tre puntini in alto a destra e selezionare l’opzione “Fissa”. In pochi passaggi rapidi, il messaggio sarà fissato in cima alla conversazione del gruppo.

Questa funzione non è l’unica novità introdotta da WhatsApp nel corso del 2023. La sua implementazione rappresenta però un passo significativo verso un’esperienza utente più personalizzabile e organizzata sulla piattaforma di messaggistica verde. Inoltre, la possibilità di fissare in alto i messaggi nei gruppi è affiancata da un’altra funzionalità altrettanto utile. Quest’ultima riguarda la capacità di fissare in alto nella lista delle chat le conversazioni preferite.

Per fissare una conversazione in alto, il processo è simile: basta tenere premuto il nome della chat desiderata e successivamente premere sull’icona a forma di spilla che comparirà nella parte superiore della schermata. Questa opzione è ideale per tenere sotto controllo le conversazioni più importanti, garantendo che siano sempre facilmente accessibili nella lista delle chat, anche se nuovi messaggi continuano a giungere.

Dunque, l’introduzione della possibilità di fissare i messaggi in alto su WhatsApp rappresenta un ulteriore passo avanti nella personalizzazione e nell’organizzazione delle conversazioni sugli smartphone di milioni di utenti in tutto il mondo. La facilità d’uso di questa funzionalità la rende accessibile a tutti, contribuendo a migliorare l’efficienza e la praticità nell’uso quotidiano della piattaforma di messaggistica più diffusa al mondo.