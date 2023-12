Dopo l’acquisizione da parte del patron di Tesla l’ex Twitter divenuto ora X ha visto una vera e propria rivoluzione percorrere il suo codice sorgente, e non Musk ha infatti messo come parola d’ordine la libertà di espressione priva da regole opprimenti, ciò ha avuto un effetto benefico in quanto tutti gli utenti si sono avvicinati molto al social network aumentando in maniera importante il traffico dati.

Il patron di Tesla è ovviamente molto orgoglioso di questo risultato ed ecco dunque che ha deciso di mostrarlo al mondo proprio con un post sul suo social network in cui fa vedere l’aumento incredibile di dati circolati sul suo social confrontandolo con il colosso che per anni a monopolizzato il traffico dati del web, stiamo parlando di Instagram.

Traffico dati maggiore

Dai grafici si evince come ci sia stato un vero e proprio scambio di ruoli tra X e Instagram, le curve infatti mostrano un andamento a rialzo per X è un andamento a ribasso per Instagram segno che molti utenti si sono spostati verso il social di proprietà di Musk a discapito di Instagram, mentre sulle piattaforme web si è visto un sostanziale aumento del traffico su X con un andamento pressoché invariato per Instagram.

Per chi non lo sapesse il traffico organico si riferisce a tutti quei visitatori che giungono su un sito web tramite i risultati mostrati in un motore di ricerca e dunque indicizzati, è facile dunque intuire come X venga molto più indicizzato ad esempio su Google rispetto a Instagram.